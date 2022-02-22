OGGI E' 22 FEBBRAIO 2022: L’ULTIMO GIORNO PALINDROMO FINO AL 2030

Oggi sul calendario è un giorno particolare, il 22 febbraio, data palindroma: 22-02-2022, si tratta infatti dell'ultima data palindroma fino al 2030!Le date palindrome a volte possono essere ricorrent...

Oggi sul calendario è un giorno particolare, il 22 febbraio, data palindroma: 22-02-2022, si tratta infatti dell'ultima data palindroma fino al 2030!

Le date palindrome a volte possono essere ricorrenti, altre volte ci vuole un bel po’ di tempo prima che si ripresentino.

Dopo il 22 febbraio, ad esempio, prima di avere un altro giorno palindromo dovremo aspettare fino al 03-02-2030, mentre è stato calcolato che l’ultimo giorno palindromo per il secondo millennio sarà il 29-12-2192.

“Palindromo” (dal greco antico πάλιν “di nuovo” e δρóμος “percorso”, col significato “che può essere percorso in entrambi i sensi”) è una parola, frase o numero che può essere letto sia da sinistra che da destra: “osso” è una o parola palindroma, come “Eran i mesi di seminare” è una frase palindroma.

Le date palindrome sono quelle che possono esse lette sia da sinistra che da destra, come quella di oggi: 22.02.2022.

Provare per credere.