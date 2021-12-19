OGGI E DOMANI A CATANIA, IL CAMION DELLA COCA COLA CON VILLAGGIO DI BABBO NATALE (CON VILLAGGIO A TEMA)

Coca-Cola porta la Magia del Natale a Catania, in piazza Verga, attraverso un messaggio di ottimismo e inclusione, che celebra i sentimenti e il calore umano, e con un duplice impegno per la sostenibi...

Coca-Cola porta la Magia del Natale a Catania, in piazza Verga, attraverso un messaggio di ottimismo e inclusione, che celebra i sentimenti e il calore umano, e con un duplice impegno per la sostenibilità sociale e ambientale. Dalle ore 11 di oggi alle ore 21 di lunedì 21 dicembre, piazza Verga a Catania ospita il Real Magic Village, trasformandosi in un accogliente villaggio di Babbo Natale che inviterà tutti a vivere un’esperienza indimenticabile, riscoprendo la gioia della condivisione con un semplice gesto di generosità.

“Coca-Cola ha sempre creduto nella magia del Natale e nell’atmosfera che si sprigiona in quei momenti di condivisione e di connessione con gli altri”, ha dichiarato Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia. “Quest’anno vogliamo celebrare con un Natale all’insegna della sostenibilità, attraverso un impegno concreto sia per la comunità che per l’ambiente”.

Tra le numerose iniziative che animano il Real Magic Village di Catania, tra cui l’intrattenimento musicale a tema natalizio di una jazz band, due in particolare permettono ai visitatori di riscoprire il piacere di fare un gesto per gli altri: la Food Court, presso la quale è possibile degustare la pizza di Natale firmata dal pizzaiolo Francesco Capece, e il Christmas Market, un mercatino solidale di gadget Coca-Cola. Il ricavato di entrambe le attività sarà interamente devoluto a Banco Alimentare.

Per il quinto anno consecutivo Coca-Cola è infatti al fianco di Banco Alimentare, per continuare a dare il proprio contributo nella lotta allo spreco alimentare e nell’aiuto alle persone in difficoltà, attraverso un sostegno che permetterà di raccogliere e distribuire prodotti alimentari per quasi 3 milioni di pasti[1]. Una partnership che nel corso degli ultimi 5 anni si è tradotta nella distribuzione di alimenti pari a 10 milioni di pasti alle persone in difficoltà attraverso le strutture caritative convenzionate.

“Catania, oggi più che mai, ha bisogno di luce, di colori, ma soprattutto di calore – ha dichiarato Luca Busi, Amministratore Delegato di Sibeg – con quest’iniziativa riscalderemo l’atmosfera nel cuore della città, dimostrando come la strada della mobilità elettrica possa aprire nuovi scenari sostenibili. Noi di Sibeg in questi anni abbiamo seguito questa direzione, avviando un percorso virtuoso che restituisce fiducia e prepara il terreno per le nuove generazioni. Un ringraziamento va a Coca-Cola Italia per questa tappa catanese, che consentirà di condividere la magia di un Natale all’insegna della speranza e del cambiamento”.