OGGI È WORLD NUTELLA DAY: SI CELEBRA LA CREMA SPALMABILE

’ la crema spalmabile più amata in tutto il mondo e anche la più venduta con una produzione di 365.000 tonnellate l’anno: è la Nutella.Così apprezzata che nel 2007 su iniziativa della blogger statunit...

’ la crema spalmabile più amata in tutto il mondo e anche la più venduta con una produzione di 365.000 tonnellate l’anno: è la Nutella.

Così apprezzata che nel 2007 su iniziativa della blogger statunitense Sara Rosso ha un giorno per celebrarla. Infatti oggi, 5 febbraio, è il World Nutella Day, la giornata internazionale dedicata alla Nutella.

La Nutella nasce al Alba nel 1964, il resto è storia. Per i suoi 50 anni, nel 2014, le venne dedicato un francobollo da Poste Italiane. Quest’anno la Zecca Italiana ha emesso una moneta d’argento, coniata dalla Zecca e dedicata alla crema al cacao e alle nocciole più famosa del mondo. La moneta fa parte della Serie “Eccellenze italiane” e ha un valore nominale di 5 euro.

Al museo della Zecca la moneta è stata depositata nella sua teca, in occasione di una cerimonia. Ha una tiratura di 10mila pezzi per la versione verde, bianca e rossa per un prezzo di 45 euro, mentre il trittico ha una tiratura di 5 mila pezzi, e costa 125 euro

Come celebrare il World Nutella Day? Sul sito diverse proposte: dalla colazione a letto con Nutella, al video-party con ricette create con la crema spalmabile piuttosto che lanciarsi in canzoni o poesie.

Da sempre Nutella è anche sinonimo di sostenibilità e circolarità, in particolare per il 2021. Quindi largo alla fantasia e diamo una seconda vita al barattolo vuoto di Nutella che potrà diventare un portapenne piuttosto che un salvadanaio.

Buon World Nutella Day!