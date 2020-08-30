OGGI IL PICCO DELL’ONDATA DI CALDO AFRICANO, POI CROLLO TERMICO
Come riporta il sito centrometeosicilia, siamo giunti nell’apice dell’ondata di calore che sta interessando la Sicilia dalla giornata di ieri, ondata di calore che si preannuncia essere quindi l’ultima dell’estate meteorologica.
L’afflusso di aria calda di matrice africana raggiungerà quindi il suo culmine oggi con termiche a quota 850 hPa (1500 metri circa) intorno ai +24/+25 °C che avvolgeranno gran parte della Sicilia.
Il tutto si tradurrà al suolo con temperature che sulle aree interne, specie le pianure fra catanese ed ennese potranno raggiungere i +38/+39 °C, anche se un po’ su tutto l’entroterra i valori difficilmente scenderanno sotto i +35 °C.
Lungo coste, il caldo verrà in parte mitigato dalle brezze anche se sul palermitano insisteranno punte di +35/+37 °C.
Concludiamo con le condizioni climatiche che saranno all’insegna bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso salve il transito di nuvolosità alta associata a velature e pulviscolo sahariano in sospensione.