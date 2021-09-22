OGGI LA FESTA DI SAN PIO DA PIETRELCINA, RELIQUIA PRESSO LA CHIESA DEL SACRO CUORE A PATERNÒ.
Erede spirituale di San Francesco d’Assisi, Padre Pio da Pietrelcina è stato il primo sacerdote a portare impressi sul suo corpo i segni della crocifissione.
Le moltissime testimonianze dirette della “santità” del Frate, arrivano sino ai nostri giorni, accompagnate da sentimenti di gratitudine.
Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nacque a Pietrelcina, un piccolo paese del beneventano, il 25 Maggio 1887.
FESTA LITURGICA DI SAN PIO DA PIETRELCINA
GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE 2021
Ore 18,00: Santo Rosario e Coroncina al Sacro Cuore di Gesù.
Ore 18,30: Santa Messa, durante la quale vi sarà la benedizione dei bambini con la partecipazione delle famiglie.
Processione alla grotta con la reliquia del Santo, e benedizione.
Dalle ore 16:30 alle 19:30 nelle vie limitrofe alla parrocchia spettacolo da parte degli sbandieratori.
Santo Rosario e coroncina al Sacro Cuore di Gesù saranno animate dal gruppo di preghiera San Pio.