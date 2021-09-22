OGGI LA FESTA DI SAN PIO DA PIETRELCINA, RELIQUIA PRESSO LA CHIESA DEL SACRO CUORE A PATERNÒ.

Oggi, 23 Settembre 2019, la Chiesa cattolica celebra San Pio.Erede spirituale di San Francesco d’Assisi, Padre Pio da Pietrelcina è stato il primo sacerdote a portare impressi sul suo corpo i segni de...

Oggi, 23 Settembre 2019, la Chiesa cattolica celebra San Pio.

Erede spirituale di San Francesco d’Assisi, Padre Pio da Pietrelcina è stato il primo sacerdote a portare impressi sul suo corpo i segni della crocifissione.

Le moltissime testimonianze dirette della “santità” del Frate, arrivano sino ai nostri giorni, accompagnate da sentimenti di gratitudine.

Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nacque a Pietrelcina, un piccolo paese del beneventano, il 25 Maggio 1887.

FESTA LITURGICA DI SAN PIO DA PIETRELCINA

GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE 2021

Ore 18,00: Santo Rosario e Coroncina al Sacro Cuore di Gesù.

Ore 18,30: Santa Messa, durante la quale vi sarà la benedizione dei bambini con la partecipazione delle famiglie.

Processione alla grotta con la reliquia del Santo, e benedizione.

Dalle ore 16:30 alle 19:30 nelle vie limitrofe alla parrocchia spettacolo da parte degli sbandieratori.

Santo Rosario e coroncina al Sacro Cuore di Gesù saranno animate dal gruppo di preghiera San Pio.