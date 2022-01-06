OMICRON SFUGGE AI TAMPONI RAPIDI, RASI: “QUASI UNO SU DUE È UN FALSO NEGATIVO, RISCHIANO DI DIVENTARE INUTILI

Omicron sfugge ai tamponi rapidi che rischiano di diventare inutili.Quasi 1 su 2 è infatti un falso negativo. E' quanto afferma Guido Rasi, consulente del commissario per l'emergenza Covid Francesco P...

Quasi 1 su 2 è infatti un falso negativo. E' quanto afferma Guido Rasi, consulente del commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e direttore scientifico di Consulcesi.

"Con la variante omicron destinata a diventare predominante - dichiara - i tamponi antigenici rapidi rischiano di diventare inutili. La nuova versione del virus Sars-CoV-2 sembra in grado di sfuggire con maggior frequenza ai test diagnostici oggi più utilizzati". E aggiunge: "Ora più che mai è fondamentale che gli operatori sanitari continuino a tenersi aggiornati sull'evoluzione del virus e sulle conoscenze sia in campo diagnostico che terapeutico".

Che i tamponi antigenici rapidi siano poco sensibili e quindi poco attendibili nel rilevare la positività alla variante omicron lo ha anche sottolineato la Food and drug administration (Fda). "Dati preliminari indicano che circa il 40% delle persone positive alla variante omicron può risultare negativo ai test rapidi, quasi 1 su 2", spiega Rasi secondo cui la "perdita" di affidabilità dei test antigenici rapidi potrebbe rendere "più complicato e difficile" contenere la pandemia. "Spero siano presto disponibili test rapidi aggiornati ed attendibili per la omicron - sottolinea - ma nel frattempo è necessario alzare la guardia.

In questo contesto, il ruolo degli operatori sanitari sarà ancora più centrale nella valutazione dei pazienti". "Da parte nostra - fa eco Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi - continueremo ad allargare e ad aggiornare più possibile la nostra offerta formativa".