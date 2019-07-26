ONDATA DI CALDO AFRICANO, SABATO E DOMENICA "BOLLINO ARANCIONE"
Nuova ondata di calore prevista in Sicilia nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio, con temperature massime percepite intorno ai 37 gradi °C.E’ stata emessa una allerta arancione (livello 2) ...
Nuova ondata di calore prevista in Sicilia nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio, con temperature massime
E’ stata emessa una allerta arancione (livello 2) per le province di Palermo e Catania, mentre soltanto di livello 1 per la provincia di Messina.
L’anticiclone delle Azzorre ha notevolmente irrobustito la sua muscolatura stabilizzante, presidiando egregiamente l’intero bacino centro-occidentale del Mediterraneo, con particolare avvezione termica proprio in Sicilia.
Nella serata di domenica, sulla costa tirrenica, piomberà una isoterma -2 a 500 HpA che, unita a punte di umidità intorno al 70-80%, porterà una forte escalationtermica.
Ricordiamo che l’allerta di livello 2 prevede temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili.