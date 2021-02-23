OPERAZIONE “ADRANO LIBERA: FOTO E NOMI DEGLI ARRESTATI

La Polizia di Stato, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, e in esecuzione del provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P....

La Polizia di Stato, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, e in esecuzione del provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania in data 3.02.2021, ha tratto in arresto:

1. ARENA Giuseppe cl. 73;

2. BUA Kevin cl. 99;

3. BULLA Antonino, cl. 99;

4. CASTELLI Fabio cl.92;

5. DIOLOSA’ Salvatore, cl. 57;

6. D’OCA Salvatore Placido cl. 98;

7. FOTI Antonino cl. 93;

8. FOTI Emiddio Fabio cl. 88

9. LA VILLA Domenico, cl. 67;

10. LIOTTA Nicolò cl. 77;

11. LONGO Federico cl.83;

12. PALMIOTTI David cl. 82;

13. SALANITRO Nicola cl 89;

14. SCAFIDI Carmelo cl. 68;

15. SCARVAGLIERI Toni Ugo cl. 73.

Il provvedimento del G.I.P. è stato altresì notificato in carcere a:

16. BULLA VINCENZO cl.94;

17. D’AGATE ANTONINO cl.72;

18. D’AGATE Nicolò cl. 72;

19. DACI Ermir, cl. 71;

20. FOTI Salvatore cl. 69;

21. GALATI MASSARO ROSARIO cl. 94;

22. LA MELA ANTONINO cl. 75;

23. LA MELA GIUSEPPE cl. 73;

24. ROSANO NICOLO’ cl. 80;

25. ROSANO Vincenzo cl. 68;

26. SANTANGELO Gianni cl. 83;

27. VINCIGUERRA IGNAZIO cl. 65;

Inoltre è stata notificata la misura cautelare degli arresti domiciliari a:

28. LANZA Pietro cl. 83;

29. LEONARDI Roberto cl. 82;

30. MANAGO’ Giovanni cl.75;

31. MANNINO Domenico cl. 89;

e quella dell’obbligo di presentazione alla P.g. a:

32. AMATO Antonino, cl. 49.

33. SALAMONE Domenico, cl.62;

34. TRUGLIO Salvatore, cl. 94;

Tutti sono indagati, a vario titolo, per i reati di associazione di stampo mafioso denominata clan Santangelo-Taccuni operante prevalentemente nel territorio di Adrano, costituente articolazione territoriale del clan Santapaola-Ercolano, con l’aggravante di essere l’associazione armata, con l’aggravante di avere gli associati assunto e mantenuto il controllo di attività economiche, finanziandole – in tutto o in parte- con il prezzo, prodotto e profitto dei delitti commessi; associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina e marijuana) con l’aggravante di essere l’associazione armata e con l’aggravante p. e p. dall’art. 416 bis 1 c.p., per avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata Santangelo-Taccuni, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, furto in concorso di un ATM; ricettazione in concorso, danneggiamento aggravato in concorso, tutti con l’aggravante p. e p. dall’art. 416 Bis 1 c.p. per avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata Santangelo-Taccuni ed evasione. Il G.I.P. ha riconosciuto a SANTANGLO Gianni, già detenuto per altra causa, la direzione dell’associazione mafiosa mentre a BULLA Antonino, in atto ristretto agli arresti domiciliari, LA MELA Giuseppe, in atto detenuto per altra causa, LA MELA Antonino, in atto detenuto per altra causa, SCARVAGLIERI Toni Ugo e SCAFIDI Carmelo quello di organizzatori. A SANTANGELO Gianni viene, altresì, contestato il ruolo di promotore, organizzatore e direttore dell’associazione finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti mentre a BULLA Antonino, GALATI MASSARO Rosario, LA MELA Antonino, SCARVAGLIERI Toni Ugo e SCAFIDI Carmelo, quello di organizzatori. Le complesse indagini, anche di natura tecnica, avviate nel maggio del 2017, hanno peraltro beneficiato dei riscontri forniti delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia tra le quali quelle di ROSANO Valerio, appartenente alla omonima famiglia, intesa “Pipituni”, organica al clan Santagelo-“Taccuni”. La notizia della collaborazione con la giustizia del ROSANO, ebbe nell’immediato forti ripercussioni nella famiglia del collaboratore, il cui padre Vincenzo era esponente di vertice del citato clan. La reazione del clan fu pubblicamente manifestata con l’affissione di locandine funerarie nel centro storico di Adrano che annunciavano la morte di ROSANO Valerio e fissavano le esequie presso una chiesa, il cui fittizio indirizzo corrispondeva alla via in cui è sito il Commissariato di P.S. di Adrano. L’evento fu trattato anche dalla trasmissione televisiva “Striscia la notizia” alla cui inviata l’indagato SCARVAGLIERI Toni Ugo rilasciò un’intervista, nel corso della quale, pubblicamente e senza timore, ebbe ad esprimere forte repulsione per la scelta operata dal collaboratore, arrivando a definirlo “un morto che cammina”. Nel corso dell’attività d’indagine è stato documentato un vasto traffico di sostanze stupefacenti dalla Lombardia verso il comune etneo, evidenziandosi il ruolo di trait d’union svolto da AMATO Antonino e SALAMONE Domenico, pregiudicati di Biancavilla –Adrano domiciliati nelle province di Varese e Como i quali, grazie ai collegamenti con un soggetto di origine calabrese, MANAGO’ Giovanni, anch’egli domiciliato nella regione lombarda, avevano avviato rapporti di affari con DACI Ermir cittadino albanese, attualmente detenuto. Agli stessi il provvedimento cautelare è stato notificato dalle Squadre Mobili delle Questure di Como e Varese. A riscontro dell’illecito traffico da ultimo citato, in data 23 dicembre 2017, è stato tratto in arresto PALMIOTTI David cui sono stati sequestrati g.1.485 di sostanza stupefacente del tipo eroina. L’uomo stava rientrando in Sicilia dopo essersi recato in Lombardia. Inoltre, il 15 febbraio 2018, personale della Squadra Mobile di Catania, del Commissariato di P.S. di Adrano e della Squadra Mobile di Varese, traevano in arresto, in Lombardia, il cittadino albanese DACI Ermir, unitamente ad altro connazionale, in quanto trovati in possesso di n. 33 confezioni in cellophane, contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina dal peso complessivo lordo di kg. 17,474 circa. Nella loro disponibilità venivano rinvenuti anche kg. 8, circa, di sostanza utilizzata per il taglio e la somma di denaro di euro 43.980. L’approvvigionamento di sostanze stupefacenti avveniva anche attraverso canali ubicati in territorio messinese, calabrese e campano. A tal proposito nel corso delle indagini sono stati operati numerosi arresti in flagranza di reato ed altrettanti sequestri di sostanze stupefacenti che servivano ad alimentare le tre “piazze di spaccio” operative in territorio di Adrano e precisamente:

• una nei pressi dell’abitazione di FOTI Salvatore che la gestiva personalmente, nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari, coadiuvato dai figli Antonino e Emiddio Fabio;

• un’altra nei pressi della locale stazione della circumetnea;

• un’altra nei pressi dell’abitazione di D’AGATE Antonino, inteso “Nino ‘u babbaleccu”, anch’egli sottoposto agli arresti domiciliari ed a cui sono stati altresì contestati sette episodi di evasione.

Per garantire la liquidità necessaria al mantenimento della cassa comune da impiegare in attività illecite, gli associati si sono resi responsabili anche di reati contro il patrimonio. In particolare, nel corso delle indagini sono stati raccolti elementi di prova nei confronti di BULLA Antonino, BULLA Vincenzo, FOTI Salvatore, SANTANGELO Gianni e SCARVAGLIERI Toni Ugo, nonché di LEONARDI Roberto, in ordine al furto aggravato dell’apparecchiatura ATM dell’agenzia di Adrano del Credito Emiliano perpetrato in data 13.12.2017. Gli autori, seguendo un consolidato modus operandi, utilizzando mezzi d’opera provento di furto, asportavano la somma di euro 24.650 euro. Le investigazioni hanno permesso di appurare che quella somma era stata utilizzata per acquistare l’eroina sequestrata a PALMIOTTI David in occasione del suo arresto avvenuto in data 23 dicembre 2017. Ai medesimi indagati è stato, altresì, contestato un tentativo furto aggravato ai danni di un altro ATM sito in territorio del comune di Randazzo. Uno dei destinatari della custodia cautelare in carcere è attualmente detenuto all’estero e per lui sono stati già attivati i canali Interpol per la notifica del provvedimento.

L’operazione è stata denominata “Adrano Libera”.