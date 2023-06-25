OPERAZIONI DI CONTROLLO AMBIENTALE A CATANIA: SANZIONI E SEQUESTRI PER ATTIVITÀ ILLEGALI

La Polizia Locale, impiegando quattro pattuglie del Nucleo Vigilanza Ambientale, ha svolto diverse operazioni di servizio al fine di intensificare i controlli a tutela dell'ambiente. In via Plebiscito...

La Polizia Locale, impiegando quattro pattuglie del Nucleo Vigilanza Ambientale, ha svolto diverse operazioni di servizio al fine di intensificare i controlli a tutela dell'ambiente. In via Plebiscito è stata sottoposta a controlli amministrativi un'attività di meccatronica, nello specifico un’officina di riparazione ciclomotori, che è stata sanzionata con un verbale di 5.164,00 euro, in quanto priva di autorizzazione allo svolgimento dell'attività (mancanza di Scia) e con il sequestro delle attrezzature, al fine di evitare la prosecuzione dell'attività.

In via Vincenzo Zaccà (quartiere S. Giorgio), le pattuglie individuavano la presenza di una autocarrozzeria che, all'esito dei controlli, è risultata priva di autorizzazione e, per questo, anch’essa verbalizzata con una sanzione di.5.164,00 euro e col sequestro amministrativo delle attrezzature. Inoltre, è stata posta sotto sequestro un'area di circa 160.000 mq. nei pressi della Zona Industriale, in quanto colma di rifiuti macerati e, per questo, divenuta una discarica a cielo aperto e priva di autorizzazioni amministrative. Gli accertamenti di polizia giudiziaria sono tuttora in corso al fine di individuare e denunciare il proprietario dell'area in questione.

Inoltre, sono stati effettuati controlli straordinari sui trasporti dei rifiuti, all'esito dei quali è stato sanzionato, con un verbale amministrativo di 3.200,00 euro, l'autista di un autocarro che trasportava materiale edile di scarto senza il formulario di identificazione dei rifiuti. In materia di inquinamento acustico, sono stati effettuati due rilevamenti fonometrici con l'ausilio del Personale tecnico dell'Arpa Sicilia in zona Barriera e nel quartiere di Picanello, all'esito dei quali i responsabili delle due attività sono stati sanzionati con un verbale amministrativo di 2.000,00 euro ciascuno ed entrambi deferiti all'Autorità Giudiziaria per disturbo della quiete pubblica.