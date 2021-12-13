ORA PUOI FAR SCOMPARIRE LE NUOVE CHAT DI WHATSAPP PER IMPOSTAZIONE PREDEFINITA DOPO 90 GIORNI
Whatsapp affina la funzione messaggi effimeri, quelli che scompaiono dopo un certo periodo di tempo, come avviene anche su Snapchate e Telegram.
Oltre ai 7 giorni già previsti, ora si possono far scomparire tutte le nuove chat, per impostazione predefinita, dopo 24 ore o 90 giorni.
"Non tutti i messaggi devono rimanere per sempre", scrive Mark Zuckerberg sul suo profilo Facebook. La funzione al momento non è valida per le chat di gruppo.
Agli utenti che decidono di attivare i messaggi effimeri come impostazione predefinita, verrà mostrato un avviso all'interno delle nuove chat per informare gli interlocutori della scelta. E se si cambia idea, si può disattivare l'impostazione.
Per attivare i messaggi effimeri come impostazione predefinita su tutte le nuove future chat individuali bisogna selezionare Impostazioni WhatsApp > tocca Account > Privacy > Timer predefinito messaggi e selezionare la durata stabilita.