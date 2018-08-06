ORARI DEI CIVICI CIMITERI DAL 13 AL 17 AGOSTO 2018
MODIFICA ORARI CHIUSURA DEI CIVICI CIMITERI DAL 13 AL 17 AGOSTO 2018
A cura di Redazione
06 agosto 2018 09:14
La settimana di ferragosto (dal 13 al 17 agosto) i cimiteri comunali di Paternò, saranno aperti al pubblico solo nell’orario mattutino, e precisamente dalle 8:00 alle 13:30 e la chiusura per l’intera giornata del giorno 15 Agosto, fermo restando che i servizi cimiteriali e necroscopici connessi con eventuali decessi e trasporto di feretri al di fuori del normale orario di servizio, saranno garantiti con il servizio di reperibilità previsto dal C.C.D.I. vigente, pertanto, l’orario di apertura e chiusura
dei civici cimiteri sarà il seguente: