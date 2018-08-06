ORARI DEI CIVICI CIMITERI DAL 13 AL 17 AGOSTO 2018

MODIFICA ORARI CHIUSURA DEI CIVICI CIMITERI DAL 13 AL 17 AGOSTO 2018

La settimana di ferragosto (dal 13 al 17 agosto) i cimiteri comunali di Paternò, saranno aperti al pubblico solo nell’orario mattutino, e precisamente dalle 8:00 alle 13:30 e la chiusura per l’intera giornata del giorno 15 Agosto, fermo restando che i servizi cimiteriali e necroscopici connessi con eventuali decessi e trasporto di feretri al di fuori del normale orario di servizio, saranno garantiti con il servizio di reperibilità previsto dal C.C.D.I. vigente, pertanto, l’orario di apertura e chiusura

dei civici cimiteri sarà il seguente:

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA CIVICI CIMITERI

Dal 13 al 17 Agosto 2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30;

Giorno 15 Agosto 2018 chiusura intera giornata.