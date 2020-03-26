ORDINANZA RIDUZIONE ORARI PER L' ATTIVITÀ' COMMERCIALI, DA DOMANI NUOVI ORARI

Il sindaco di Paternò Nino Naso, VISTA l’Ordinanza emessa dal Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da...

Il sindaco di Paternò Nino Naso, VISTA l’Ordinanza emessa dal Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ed in particolare l’art. 3 “Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico” della suddetta ordinanza che recita:

“1) E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.

2) E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.

3) I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.

4) Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

5) Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato”,

ORDINA che a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza, vale a dire da domani 27 marzo 2020 e sino alla conclusione dello stato di emergenza da Covid-2019 - al fine di contenere i rischi di contagio da Covid-2019 - l’apertura di TUTTE le attività commerciali (come da decreti) ad eccezione di quelli autorizzate alla vendita di prodotti alimentari (panifici, supermercati etc.), delle farmacie e delle para-farmacie, è così disposta, nei seguenti orari antimeridiani:

• Da Lunedì a Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00

• Sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00

• Domenicali e festivi è obbligatoria la chiusura totale.