ORRORE A CATANIA, DUE CANI TROVATI UCCISI NEI PRESSI DEL CIMITERO. IL PARTITO ANIMALISTA: “CONDANNIAMO QUESTO NUOVO EPISODIO DI VIOLENZA”
Due cani sono stati uccisi barbaramente a Catania. Il fatto è successo in via Madonna del Divino Amore, a poche centinaia di metri dal cimitero di Catania. Chi ha commesso questo crimine lo ha fatto c...
Due cani sono stati uccisi barbaramente a Catania. Il fatto è successo in via Madonna del Divino Amore, a poche centinaia di metri dal cimitero di Catania. Chi ha commesso questo crimine lo ha fatto con particolare ferocia e, soprattutto, nel silenzio generale. Una vera e propria mattanza che i volontari non sono più disposti a sopportare.
“Adesso basta. Ancora due povere creature uccise con particolare ferocia. Come Partito Animalista Italiano condanniamo fermamente questo nuovo episodio di violenza. – ha detto Patrick Battipaglia, dirigente regionale del Partito Animalista Italiano –
La legge punisce con la reclusione chi uccide gli animali, eppure queste sanzioni non hanno intimorito per nulla chi ha commesso questa azione così meschina.
I cani randagi, secondo la legge 15 del 2000 sono proprietà del comune, pertanto, chiediamo al sindaco di Catania e all’assessore alla tutela animale di intervenire immediatamente nel rispetto delle leggi vigenti, anche mediante l’intervento della Polizia Municipale.
E’ necessario verificare se nella zona vi siano telecamere di video sorveglianza che possano permettere di individuare ed incastrare chi ha commesso un crimine così efferato. Basta sangue nelle strade di Catania.
Noi – prosegue Patrick Battipaglia del Partito Animalista – abbiamo già presentato una denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica di Catania. Nel caso si riuscissero a scovare i colpevoli di questa strage ci costituiremo parte civile.”