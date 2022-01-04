OSPEDALE CANNIZZARO, VACCINAZIONE ANTI COVID SOLO SU PRENOTAZIONE. I DETTAGLI

95047

04 gennaio 2022 11:25
Da domani, martedì 4 gennaio, la somministrazione dei vaccini anti Covid-19 nell’Ospedale Cannizzaro sarà riservata esclusivamente ai soggetti prenotati sulla piattaforma ministeriale, raggiungibile anche dal sito www.siciliacoronavirus.it. Lo ha deciso la Direzione dell’Azienda ospedaliera, al fine di meglio regolamentare l’afflusso, soprattutto dei soggetti fragili.

Il punto vaccinale, attivo presso l’edificio S, piano -1, resta aperto tutti i giorni, esclusi domeniche e festivi, con orario dalle 9 alle 14. I pomeriggi, dalle 15 alle 18, proseguono regolarmente le vaccinazioni per la fascia 5-11 anni.

