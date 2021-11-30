OTTIMI RISULTATI AL CAMPIONATO REGIONALE FIDS SICILIA 2021 PER FUTURA STUDIO DI PATERNO'

Ottimi risultati frutto di un lungo lavoro e tanto impegno e dedizione da parte dei ragazzi e della loro insegnante Francesca Sciurello ai campionati regionali Fids 2021 per la Futuro Studio di Patern...

Ottimi risultati frutto di un lungo lavoro e tanto impegno e dedizione da parte dei ragazzi e della loro insegnante Francesca Sciurello ai campionati regionali Fids 2021 per la Futuro Studio di Paternò che si sono svolti nello scorso week end al Pala Catania.

Nel dettaglio i risultati:

Giada Palumbo, già campionessa italiana in precedenza, diventa anche la nostra campionessa regionale nelle quattro unità di solo femminile in cui ha partecipato.

Anche per Daniel Virgillito, campione italiano in precedenza, en plain di primi nelle quattro unità di solo maschile.

Angelo piana si classifica primo nella tecnica samba.

Simona Grasso ritorna in pista aggiudicandosi l'argento in tre unità di solo.

Tiziana Ingrassia vice campionessa per la tecnica ChaChaCha e terza nelle tre unità competitive.

Angelo Puglusi sale sul podio aggiudicandosi la medaglia d’argento.

Sofia Morabito si aggiudica il quarto posto.

Due belle finali per Vittoria Messina e Sofia Calluso.

Semifinale per Carla Cifalinò, Aurora Marletta e Claudia Sinatra

Nella categoria coppie:

Giuseppe Uccellatore e Demi Marletta salgono sul podio nella 19/34 classe A2.

Michele Pennisi e Tiziana Ingrassia, campioni italiani in carica, si guadagnano il bronzo nella categoria 19/34 B2.

Finali invece per le coppie formate da Daniel Virgillito e Giada Palumbo, Angelo Piana e Martina Caponnetto, Antonio Russo e Carla Cifalinò, coppie che nel precedente luglio si sono aggiudicate il passaggio di merito nelle classi in cui oggi hanno fatto il loro primo esordio.