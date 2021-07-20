OTTIMI RISULTATI DELLA FUTURA STUDIO DI PATERNÒ AI CAMPIONATI ITALIANI FIDS

Si sono conclusi i campionati Italiani di danza sportiva a Rimini. L'evento sotto l'egida della Federazione Italiana danza sportiva "Fids", Coni, ha visto come protagonisti la scuola di danza Futura S...

Si sono conclusi i campionati Italiani di danza sportiva a Rimini. L'evento sotto l'egida della Federazione Italiana danza sportiva "Fids", Coni, ha visto come protagonisti la scuola di danza Futura Studio di Paternò della Maestra Francesca Sciurello.

La scuola di danza è arrivata a termine di questa meravigliosa esperienza piena di soddisfazioni, conquistando i seguenti risultati:

Michele Pennisi e Tiziana Ingrassia sono i CAMPIONI ITALIANI 2021 su 19 coppie, tra mille difficoltà, impegni lavorativi e lezioni ad orari improponibili i ragazzi riescono a raggiungere il loro obbiettivo con le loro forze e capacità.

Gabriele Chisari e Alice Tumminello ottengono la medaglia di bronzo battendosi contro altre 35 coppie, nonostante i molti ostacoli fisici i ragazzi, già tre volte campioni italiani e tre volte campioni regionali, riescono a salire sul podio.

Daniel Virgillito e Giada Palumbo 9º su 54 coppie, per loro questa è stata la prima gara nella nuova categoria 16/18 e nuova classe B2, sebbene fossero i più piccoli, i ragazzi sono riusciti a farsi notare grazie alla loro danza.

Giuseppe Uccellatore e Demi Marletta 26º su 125 coppie con solo sette mesi di partnership i ragazzi ci deliziano con questo risultato più che positivo.

Un ringraziamento speciale va ai maestri Carlo Rossello e Dario Rossello che da anni collaborano con me, conclude la Sciurello al fine di migliorare sempre più i ragazzi e non ci resta che rimboccarci ancora più le maniche e lavorare ancora più sodo.