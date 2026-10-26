Ottobrata Zafferanese, controlli a sorpresa in una gastronomia: multe per 3.000 euro

Ispezione congiunta di Carabinieri, NAS, Guardia di Finanza e ASP durante la manifestazione. Riscontrate carenze igienico-sanitarie e irregolarità nelle procedure di autocontrollo alimentare.

In occasione dell’Ottobrata Zafferanese, la nota manifestazione autunnale che ogni anno richiama a Zafferana Etnea numerosi visitatori provenienti da tutta la Sicilia e da altre parti d’Italia, proseguono i controlli interforze finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, tutelare la salute pubblica e verificare il rispetto delle norme da parte degli operatori economici impegnati nell’accoglienza e nella somministrazione di alimenti.

Nel corso della mattinata di domenica, i Carabinieri della Compagnia di Acireale, insieme ai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Catania, al personale della Guardia di Finanza di Acireale e ai tecnici dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catania, con il supporto dall’alto del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri (NEC) di Catania, hanno effettuato un controllo congiunto presso un’attività di gastronomia del paese, verificando, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza alimentare, igiene e regolarità dei rapporti di lavoro.

Nel corso dell’ispezione, il personale dell’ASP e i militari del NAS hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie e il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo previste per garantire la sicurezza degli alimenti. Le violazioni accertate hanno comportato perciò l’applicazione di sanzioni amministrative per complessivi 3.000 euro e l’imposizione di specifiche prescrizioni, finalizzate al ripristino delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Parallelamente, la Guardia di Finanza ha proceduto alle verifiche sulla posizione lavorativa del personale presente nell’esercizio, riscontrando la presenza di 9 lavoratori, 6 dei quali regolarmente inquadrati, mentre per gli altri 3 saranno effettuati ulteriori accertamenti per definire la rispettiva posizione.

L’attività di controllo si è inserita in un più ampio dispositivo di prevenzione predisposto in occasione della manifestazione, con l’obiettivo di assicurare che l’afflusso di visitatori e il conseguente incremento delle attività commerciali si svolgano nel rispetto delle regole e in condizioni di sicurezza. Anche il 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri ha contribuito alle attività di prevenzione attraverso sorvoli sulle aree interessate dalla manifestazione e sulle zone destinate a parcheggio, offrendo un supporto dall’alto al monitoraggio del territorio e della viabilità nelle aree maggiormente frequentate.

I controlli assumono particolare rilievo durante eventi di grande richiamo come questo, quando l’aumento delle presenze e dei consumi rende ancora più necessario verificare le condizioni igieniche dei luoghi in cui vengono preparati e somministrati gli alimenti. Si tratta di attività che, oltre a contrastare le irregolarità, contribuiscono a proteggere la salute dei consumatori, tutelare i lavoratori e garantire condizioni di concorrenza leale tra gli operatori economici.