COVID, PATERNÒ MORTO UN DIPENDENTE COMUNALE: IL RICORDO DEL SINDACO

Un altro decesso causato dal Coronavirus si registra purtroppo a Paternò: la vittima è un dipendente dell'amministrazione comunale. Il sindaco Nino Naso, attraverso i social network, ha voluto così dedicare un messaggio al dipendente comunale scomparso, esprimendo il cordoglio suo, dell'amministrazione e della città tutta: "Ci hai colti tutti di sorpresa, ancora siamo increduli. Maledetto virus, ti ha portato via troppo presto. Sempre disponibile, allegro, positivo, non ti tiravi mai indietro, rispondevi sempre presente. Hai servito il tuo Comune e la tua città con grande cuore e slancio. Aurelio, amico mio, ci hai fatto un brutto scherzo. Sei volato molto in alto per consegnare l'ultima notifica. La tua comunità ti ringrazia e si stringe al dolore di tutti i tuoi cari in un grande abbraccio. Ciao Aurelio, ci mancherai."