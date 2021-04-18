PALAGONIA . AFFITTA IN NERO LA CASA DEL DISABILE DI CUI LUI ERA TUTORE: DENUNCIATO
I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno denunciato un 85enne del posto perché ritenuto responsabile di peculato, nonché tre extracomunitari di origini marocchine rispettivamente di 24, 28 e 32...
I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno denunciato un 85enne del posto perché ritenuto responsabile di peculato, nonché tre extracomunitari di origini marocchine rispettivamente di 24, 28 e 32 anni, ritenuti analogamente responsabili di furto aggravato.
I militari, nell’ambito della specifica attività disposta dal Comando Provinciale per arginare il fenomeno dei furti ai danni dei gestori di energia elettrica, che inevitabilmente si ripercuotono sulla collettività nelle tasche degli utenti onesti, hanno verificato che in un’abitazione di via Ugo Foscolo i tre marocchini ivi dimoranti usufruissero della corrente elettrica mediante un allaccio abusivo alla rete pubblica.
Nel corso dei preliminari accertamenti, però, è emerso che i tre pagavano la pigione all’anziano, che è tutore di un disabile di 50 anni ricoverato in una struttura sanitaria nonché proprietario dell’appartamento, che aveva affittato loro l’abitazione senza alcun contratto ricavandone un personale vantaggio economico. (g/t)