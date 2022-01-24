PALAGONIA: CIRNECO INCASTRATO TRA ROCCE, SALVATO DA VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco di Palagonia hanno salvato un cirneco dell'Etna che, per inseguire una preda, era rimasto incastrato in un anfratto del terreno e intrappolato tra dei grossi massi.I pompieri, chiam...

I vigili del fuoco di Palagonia hanno salvato un cirneco dell'Etna che, per inseguire una preda, era rimasto incastrato in un anfratto del terreno e intrappolato tra dei grossi massi.

I pompieri, chiamati dal proprietario del cane, sono riusciti con pazienza e attenzione ad aprirsi un varco per poi raggiungere e liberare 'Rocco', questo il nome del cirneco dell'Etna, che ha immediatamente dimostrato la propria riconoscenza ai soccorritori che lo avevano tratto in salvo.

Il cane è stato subito dopo riconsegnato incolume e scodinzolante al proprietario.