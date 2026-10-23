PALERMO ALLARME Palermo, allarme legionella: tre contagiati, uno grave. Chiusi tre plessi scolastici

Due uomini ricoverati a Villa Sofia, uno trasferito all'Ismett in condizioni critiche. Batterio trovato negli impianti idrici: chiuso anche un assessorato regionale. Due plessi verso la riapertura.

PALERMO – Cresce la preoccupazione per l'allarme legionella nel capoluogo siciliano. Tre persone sono risultate positive al batterio, due delle quali ricoverate nei giorni scorsi all'ospedale Villa Sofia. Uno dei pazienti, a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute, è stato trasferito all'Ismett, dove si trova in condizioni critiche.

Un terzo caso è stato registrato al pronto soccorso dell'ospedale Civico.

Chiusi tre plessi scolastici e un assessorato regionale

L'emergenza sanitaria ha portato anche alla chiusura di tre plessi dell'Istituto comprensivo Publio Virgilio Marone-Tomaselli, dopo che le analisi hanno rilevato la presenza di legionella e batteri coliformi negli impianti idrici.

Le sedi interessate sono Marone, Trinacria e Tomaselli. La sospensione delle attività nelle strutture ha provocato disagi per circa 1.200 studenti, trasferiti temporaneamente in altri istituti con turni pomeridiani.

Chiuso anche l'assessorato regionale all'Energia, in viale Campania, dopo il ritrovamento della legionella nella cisterna dell'acqua. Il personale sta lavorando in modalità smart working.

Due plessi potrebbero riaprire entro il 28 ottobre

Arrivano intanto i primi aggiornamenti positivi sul fronte scolastico. Secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale, i plessi Marone e Trinacria potrebbero tornare ad accogliere parte degli studenti entro mercoledì 28 ottobre, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.

Per il plesso Tomaselli, invece, la riapertura resta subordinata ai risultati dei nuovi campionamenti effettuati dall'Asp.

Proseguono gli interventi di bonifica e le verifiche sugli impianti idrici per garantire il rientro degli studenti in condizioni di sicurezza.