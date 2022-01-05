PALERMO, DIRETTORE DEL PRONTO SOCCORSO: «POLMONITI GRAVISSIME SUI NO VAX, PECCATO SUICIDARSI COSÌ...»

"Polmoniti gravissime con poche speranze di sopravvivere in pazienti non vaccinati anche senza altre patologie.E' veramente un peccato suicidarsi così.È un peccato sfibrare il nostro sistema sanitario...

Lo scrive sul proprio profilo Facebook Tiziana Maniscalchi, da poco vincitrice di concorso come direttore dell'area di emergenza dell'ospedale Cervello di Palermo, dopo che era stata facente funzione per due anni, e coordinatrice provinciale dei posti letto Covid.

La dottoressa lancia un appello: "Cari non vaccinati in questo momento state a casa per evitare di contrarre un'infezione che per voi sarebbe con ogni probabilità mortale. E voi vaccinati - aggiunge - provvedete alla terza dose che protegge e rende la malattia 'sopportabile'. Io ve l'ho detto.

Tempo di ripeterlo dentro il pronto soccorso non ce n'è".