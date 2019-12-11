95047

PALERMO, PICCHIAVANO BAMBINI NELLA SCUOLA MATERNA: CONDANNATE CINQUE MAESTRE

l gup Antonella Consiglio ha condannato a due anni di carcere, in abbreviato, pena sospesa cinque insegnanti di una scuola materna del palermitano per maltrattamenti.Avrebbero picchiato otto alunni tr...

11 dicembre 2019 19:54
l gup Antonella Consiglio ha condannato a due anni di carcere, in abbreviato, pena sospesa cinque insegnanti di una scuola materna del palermitano per maltrattamenti.

Avrebbero picchiato otto alunni tra cui un disabile. I fatti sono del 2018.

Le indagini sono partite dalle denunce dei genitori di alcuni bambini che hanno segnalato che i figli presentavano segni di percosse.

Nella scuola vennero piazzate delle videocamere che ripresero le violenze. I bambini venivano colpiti con calci, schiaffi, venivano trascinati con la forza e costretti a stare seduti.

I genitori delle vittime si sono costituiti parte civile e verranno risarciti in sede civile.

