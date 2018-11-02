PALMA DI MONTECHIARO: UOMO UCCISO CON COLPI PISTOLA

Un uomo di 45 anni, Ignazio Scopelliti, è stato ucciso con colpi di pistola in pieno centro, in via Palladio, a Palma di Montechiaro (Ag).Il delitto dovrebbe essere avvenuto fra le 10,30 e le 11. Il s...

Il delitto dovrebbe essere avvenuto fra le 10,30 e le 11. Il sostituto procuratore di turno, Emiliana Busto, sta per arrivare a Palma di Montechiaro. I carabinieri, che si occupano delle indagini, hanno già portato in caserma un paio di persone e sono in corso gli interrogatori.

(ANSA)