PALMA DI MONTECHIARO: UOMO UCCISO CON COLPI PISTOLA
A cura di Redazione
02 novembre 2018 14:00
Un uomo di 45 anni, Ignazio Scopelliti, è stato ucciso con colpi di pistola in pieno centro, in via Palladio, a Palma di Montechiaro (Ag).
Il delitto dovrebbe essere avvenuto fra le 10,30 e le 11. Il sostituto procuratore di turno, Emiliana Busto, sta per arrivare a Palma di Montechiaro. I carabinieri, che si occupano delle indagini, hanno già portato in caserma un paio di persone e sono in corso gli interrogatori.
(ANSA)