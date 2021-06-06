PANTELLERIA: TROVA PORTAFOGLIO CON 1875 EURO E LO RESTITUISCE

Una donna a Pantelleria ha trovato e restituito un portafogli contenente due carte bancomat e 1875 euro, ma nessun documento d'identità.Sono stati i carabinieri a risalire alla legittima proprietaria...

Sono stati i carabinieri a risalire alla legittima proprietaria dei soldi: una turista proveniente da Cremona che stava trascorrendo una breve vacanza sull'isola e che aveva prelevato quella somma per pagare le spese per il proprio soggiorno.

La lombarda ha offerto una ricompensa alla isolana che però ha risposto che non era necessario. " Ho fatto solo il mio dovere", ha risposto.