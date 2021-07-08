95047

PARMA, SEQUESTRATI 1000 CHILI DI PROSCIUTTI E PANCETTE IN UN SALUMIFICIO

08 luglio 2021 10:34
News
Nei giorni scorsi, il Reparto Tutela Agroalimentare (RAC) di Parma, a seguito di verifiche presso un salumificio di quella provincia, ha sequestrato 1.013 kg di carne suina lavorata per un valore di svariate migliaia di euro.

I prodotti carnei, consistenti in fiocchi di prosciutto, pancette, culatte, salami e coppe, rinvenuti già sottovuoto e pronti per commercializzazione, sono risultati privi degli elementi utili per rintracciare la provenienza della materia prima.

L’intervento preventivo del Reparto di specialità dell’Arma che, con l’inizio dell’estate, continua a svolgere la sua azione a salvaguardia del comparto agroalimentare, ha evitato che potessero giungere ai consumatori salumi potenzialmente non sicuri, tutelando anche gli imprenditori del settore.

Contestata sanzioni pari a 15.000 euro per mancata rintracciabilità.

