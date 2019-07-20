PARMITANO TORNA NELLO SPAZIO: OGGI IL LANCIO DELLA MISSIONE BEYOND - DETTAGLI E ORARI
Ci siamo!La missione Beyond di Luca Parmatino sarà trasmessa in live streaming e potrai seguirla con noi.Sabato 20 luglio alle 18:28 ora italiana, l’astronauta italiano Luca Parmitano, con l’astronaut...
Ci siamo!
La missione Beyond di Luca Parmatino sarà trasmessa in live streaming e potrai seguirla con noi.
Sabato 20 luglio alle 18:28 ora italiana, l’astronauta italiano Luca Parmitano, con l’astronauta NASA Drew Morgan ed il comandante Alexander Skvortsov di Roscosmos, partirò dal cosmodromo di Baikonur alla volta della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).
La ESA trasmetterà in Live streaming a partire dalle 17:30 ora italiana (15:30 GMT), con i video relativi all’arrivo dell’equipaggio e gli ultimi preparativi a Baikonur, come anche la diretta delle attività del giorno del lancio, si potrà vedere la vestizione dell’equipaggio, l’uscita e quando il trio saluterà con la mentre si appresta a salire a bordo del Soyuz
La diretta streaming della missione Beyond con Luca Parmitano sarà divisa in tre parti.
Tutti gli orari in ora italiana (CEST):
- Lancio 17:30 – 18:45 del 20 luglio
- Attracco 00:00 – 01:00 del 21 luglio
- Apertura portellone 02:00 – 03:00 del 21 luglio