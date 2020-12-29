Partiranno ufficialmente il 7 gennaio i saldi invernali in Sicilia. E' quanto prevede il decreto firmato dall'assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Mimmo Turano.Il governo Musume...

Partiranno ufficialmente il 7 gennaio i saldi invernali in Sicilia. E' quanto prevede il decreto firmato dall'assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Mimmo Turano.

Il governo Musumeci ha accolto la richiesta delle associazioni di categoria di spostare di qualche giorno l'avvio dei saldi sebbene le vendite di fine stagione sarebbero dovute iniziare il 2 gennaio come previsto dalla programmazione regionale.

Spostamento reso necessario alla luce delle limitazioni e dei divieti all'esercizio di buona parte delle attività imprenditoriali e commerciali, e agli spostamenti individuali imposti per le festività di fine anno dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

"Abbiamo deciso di accogliere la richiesta delle associazioni - spiega l'assessore Turano - e far iniziare i saldi il 7 gennaio dal momento che il 2 gennaio la Sicilia, come l'intero Paese, sarà ancora zona rossa e dunque interessata da forti limitazioni agli spostamenti. Inoltre in questo modo rimetteremo tutte le attività commerciali nelle stesse condizioni, considerato che il decreto legge del 18 dicembre nei primi giorni di gennaio dispone chiusure per alcuni esercizi commerciali e concede aperture per altri".

Il decreto dell'assessore alle Attività produttive fissa la conclusione dei saldi invernali per il 15 marzo. (ANSA).