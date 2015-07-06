Partiti i lavori di rifacimento di piazza Indipendenza

Basolato lavico anche in via Monastero: il tempo massimo per la realizzazione è di 90 giorni

95047.it Sono partiti questa mattina su tutta l’area di piazza Indipendenza i lavori di ripavimentazione che interesseranno tutta la zona: oltre alla piazza anche via Monastero fino all’ingresso per piazza Santa Barbara. Su tutta l’area verrà piazzato il basolato lavico. Si tratta di una fase di lavori successivi a quelli finanziati con (con somme ministeriali, così come quelle di oggi) che – anni addietro – avevano già portato al rifacimento di tutta la parte bassa di via Vittorio Emanuele. I lavori (importo a base d’asta da 120 mila euro), come detto, partono oggi e, sulla carta, si protrarranno per i prossimi novanta giorni: tuttavia, la ditta che eseguirà i lavori avrebbe confermato l’intenzione di dimezzare i tempi di consegna.