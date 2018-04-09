PATERNO': 27enne in carcere per rapina ai danni del gestore del rifornimento Ip di corso Italia

PATERNO': 27enne in carcere per rapina ai danni del gestore

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato un 27enne del posto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania.

Al termine di mirata attività info-investigativa, i militari hanno accertato come il reo, il 19 settembre del 2017 , dopo aver pedinato la vittima - titolare 78enne del distributore “IP” di Corso Italia a Paternò - l’ha rapinata a Belpasso impossessandosi dell’incasso giornaliero equivalente a 3.100 euro, con l’aggravante di aver commesso il fatto: In danno di persona ultrasessantacinquenne nell’atto di fruire dei servizi di sportelli automatici bancomat e cassa continua, cagionandole lesioni; con il volto travisato da passamontagna e mediante l’utilizzo di un’arma.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.