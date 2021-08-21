95047

PATERNÒ: 75 ENNE TROVATO MORTO IN UN CASOLARE DI CAMPAGNA

Ancora un altro dramma a Paternò oggi 21 agosto 2021 dove un uomo  è stato trovato morto.La tragica scoperta è avvenuta in una casa di campagna in contrada Jannarello in territorio di Paternò.L'uomo P...

A cura di Redazione Redazione
21 agosto 2021 21:01
PATERNÒ: 75 ENNE TROVATO MORTO IN UN CASOLARE DI CAMPAGNA -
News
Condividi

Ancora un altro dramma a Paternò oggi 21 agosto 2021 dove un uomo  è stato trovato morto.

La tragica scoperta è avvenuta in una casa di campagna in contrada Jannarello in territorio di Paternò.

L'uomo P.A. di  75 anni è stato trovato privo di vita in un casolare di campagna.

A dare l’allarme i parenti che non avevano sue notizie da qualche giorno, sul posto sono intervenuti  i Vigili del Fuoco del distaccamento Paternò, un ambulanza del 118  che non ha potuto fare altro che constatare il decesso ed i Carabinieri della compagnia di Paternò per i dovuti rilievi

Probabilmente il decesso è avvenuto per cause naturali, la salma è stata consegnata ai familiari.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047