PATERNÒ, ABUSI EDILIZI IN DUE IMMOBILI: SCATTA L’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE

Il provvedimento riguarda immobili in via Circumvallazione e via Giovanni Verga. Novanta giorni per rimuovere le opere abusive, altrimenti scatterà una sanzione di 4.000 euro.

Nuovo provvedimento contro l’abusivismo edilizio a Paternò. Il Comune, attraverso il settore Urbanistica, ha emesso nella giornata di oggi, mercoledì 25 novembre 2026, l’ordinanza numero 209, che interessa due immobili situati in via Circumvallazione e via Giovanni Verga.

A seguito di un sopralluogo effettuato lo scorso 21 ottobre, è stata contestata la realizzazione di un vano sul terrazzo del primo piano, con struttura portante in legno, copertura in materiale plastico e pareti in pannelli di legno.

L’opera, ancora incompleta al momento dell’accertamento, risulta priva del permesso di costruire e delle necessarie autorizzazioni del Genio Civile e della Soprintendenza.

Il proprietario avrà 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza per demolire, a propria cura e spese, le opere abusive e riportare i luoghi allo stato originario.

Il provvedimento, dunque, non dispone la demolizione integrale dei due immobili, ma esclusivamente la rimozione delle opere edilizie contestate. L’ordinanza non specifica in quale dei due immobili sia stato realizzato il vano descritto.

Qualora il proprietario non provveda entro il termine stabilito, è prevista una sanzione amministrativa di 4.000 euro, oltre all’acquisizione gratuita del bene e dell’area individuata al patrimonio comunale.

Alla Polizia Locale è affidato il compito di vigilare sulla corretta esecuzione del provvedimento, destinato anche alla Procura della Repubblica di Catania e agli altri uffici competenti.