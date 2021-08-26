PATERNO': ACCUSA UN MALORE, PERDE IL CONTROLLO DELL'AUTO E SBATTE CONTRO AUTO IN SOSTA

Incidente questo pomeriggio intorno alle 17 a Paternò nella centralissima Via Vittorio Emanuele, nei pressi dell'ingresso della villa comunale.Una Golf Gl con alla guida un uomo, che a causa di un mal...

Incidente questo pomeriggio intorno alle 17 a Paternò nella centralissima Via Vittorio Emanuele, nei pressi dell'ingresso della villa comunale.

Una Golf Gl con alla guida un uomo, che a causa di un malore ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il marciapiede e delle auto che erano parcheggiate lungo la via.

E' stato il tempestivo intervento di alcune persone, che rendendosi conto che l'auto era senza controllo sono riusciti ad intervenire ed evitare il peggio.

Tempestivo l’intervento dei sanitari, che hanno immediatamente trasportato il conducente del mezzo in ospedale al Policlinico di Catania per ulteriori accertamenti e le cure del caso.

Sul posto pure i Carabinieri.