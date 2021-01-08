PATERNO': AGGIORNAMENTO DATI COVID. MENO POSITIVI , MA PIÙ OSPEDALIZZATI
Arriva dopo tre giorni l’aggiornamento Covid-19 da parte dell’amministrazione sul Covid-19.Leggera diminuzione, dei casi di persone positivi al Coronavirus rispetto all'ultimo bollettino emesso in...
Leggera diminuzione, dei casi di persone positivi al Coronavirus rispetto all'ultimo bollettino emesso in data 05 Gennaio 2021, leggero rialzo delle persone invece ospedalizzati ed in quarantena.
I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 313 (-15 rispetto al precedente aggiornamento) di cui 18 (+2) ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 1611 (+8) . La comunicazione avvenuta attraverso i social dalla pagina ufficiale dell'Ente non da aggiornamenti del numero dei deceduti in città.
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 08/01/2021 ORE 14:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 313 di cui 18 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 1611. I dati sono in continuo aggiornamento.