PATERNO': AGGRESSIONE AL VICE SINDACO MANNINO, SOLIDARIETÀ DI POGLIESE
A cura di Redazione
25 agosto 2018 15:32
La mia massima solidarietà e vicinanza all’uomo, al rappresentante istituzionale ma soprattutto al fraterno amico Ezio Mannino. La vile aggressione da lui subita non può che essere condannata fermamente e confido nella professionalità delle forze dell'ordine che sapranno presto individuarne gli autori.
Lo dichiara il sindaco di Catania Salvo Pogliese in riferimento al pestaggio di cui è stato vittima il vice sindaco di Paternò Ezio Mannino