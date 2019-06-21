PATERNO’: AL VIA LE DOMANDE PER IL “BONUS FIGLI”
Buone notizie per le neo-mamme e i neo-papà di Paternò: è possibile richiedere il Bonus Bebè 2019, un contributo di 1.000 euro pensato per sostenere i genitori alle prese con le gioie, ma anche con le spese, derivanti dalla nascita (o dall’adozione) di un figlio.
I termini per ottenere, in base ai propri dati ISEE, il bonus figlio 2019 sono aperti. Possono presentare domanda i genitori di bambini nati nel 2019, sia italiani che extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità.
Ma vediamo, nel dettagli, tempi, requisiti e modalità di presentazione della richiesta.
REQUISITI:
Possono richiedere il contributo i neo-genitori in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o comunitaria, permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);
- residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno 12 mesi al momento del parto;
- il bambino, infine, deve essere nato nel territorio della Regione Siciliana.
Per l’accesso al Bonus Bebè 2019 è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
- copia di certificato ISEE con valore massimo di 3.000 euro;
- copia documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per soggetti extracomunitari).
SCADENZE
Le istanze dovranno essere presentate nel rispetto dei seguenti termini:
- entro il 26/07/2019, per i nati dal 01 gennaio 2019 al 30 giugno 2019;
- entro il 11/10/2019 per i nati dal 01 luglio 2019 al 30 settembre 2019;
- entro il 10/01/2020 per i nati dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019.
Com’è possibile notare dalle date fornite, è possibile già avere un’idea di quando scadranno i termini per i bambini che nasceranno nei prossimi mesi del 2019 per preparare la documentazione richiesta.
Maggiori informazioni e i moduli da compilare sono scaricabili a questo link.