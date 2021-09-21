PATERNO'. AL VIA LE RICHIESTE PER IL RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI
L’amministrazione comunale di Paternò ha pubblicato all'albo pretorio online l’avviso per le richieste di rimborso delle spese di viaggio sostenute degli studenti della scuola media secondaria di II° grado residenti a Paternò, che si recano presso altro comune per frequentare le scuole pubbliche statali o paritarie, l’abbonamento attribuito tramite l'APP.DropTicket sul telefonino dell’alunno interessato.
E’possibile scaricare l'App. secondo le modalità’ cosi trasmesse dalla ferrovia circumetnea sul sito www.comune.paterno.ct.it alla presente allegata.
Mentre se si vuole utilizzare la linea di trasporto AST il beneficio del costo degli abbonamenti per l’anno scolastico 2021/2022 avverrà tramite rimborso.
Gli interessati ‹devono presentare entro il 30 Novembre 2021 la domanda completa dei seguenti documenti:
- Copia della caria d'identità del richiedente;
- Modello Isee in corso di validità;
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai numeri telefonici 095.7970392 o 095.7970276 ovvero presso l’Ufficio Pubblica istruzione, sito al secondo piano del Palazzo Comunale Parco del Sole, 22 (zona Ardizzone) nei giorni di ricevimento al pubblico: LUNEDÌ-MERCOLEDÌ- VENERDÌ dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e mercoledì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18.00