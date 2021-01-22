PATERNÒ – ANCORA NESSUNA NOTIZIA DEL 63 ENNE SCOMPARSO: “AIUTATECI A TROVARLO”

Continuano le ricerche di Antonino Mannino,, il 63enne , di cui non si anno più notizie dal 24 Dicembre 2020.I familiari sono preoccupatissimi e proprio mercoledì è stato lanciato un ennesimo appello...

Continuano le ricerche di Antonino Mannino,, il 63enne , di cui non si anno più notizie dal 24 Dicembre 2020.

I familiari sono preoccupatissimi e proprio mercoledì è stato lanciato un ennesimo appello attraverso la trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto”: "I familiari lo hanno cercato dappertutto. Qualcuno lo ha fermato? Ha avuto un incidente?"

I video della trasmissione

Dell’uomo, Antonino Mannino, non si hanno più notizie dal 24 dicembre 2020, quando intorno alle 22 il cognato lo ha lasciato nei pressi di un supermercato non molto distante da casa sua. Il suo cellulare risulta sempre spento

L’uomo alto circa 155, al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero di pelle, maglione nero, pantaloni neri, ha tatuaggio vicino al polso raffigurante un cuore trafitto da una spada, grande cisti tra petto e stomaco,

Chiunque avesse informazioni può contattare il 112