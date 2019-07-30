PATERNÒ ANZIANA SOCCORSA IN CASA: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, questa mattina, intorno alle ore 08.30 in via Teatro nei pressi della posta centrale, per una richiesta di soccorso in un appartamento al...

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, questa mattina, intorno alle ore 08.30 in via Teatro nei pressi della posta centrale, per una richiesta di soccorso in un appartamento al primo piano, per una signora che non rispondeva ai vicini.

Per fortuna niente di grave per la signora, che, all'arrivo dei pompieri è stata trovata in buone condizioni.

I pompieri hanno dovuto forzare la porta al primo piano per entrare nell'abitazione e constatare che l'anziana stava bene.