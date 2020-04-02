PATERNO', APPROVATA LA DELIBERA PER I BUONI SPESA

Nella giornata di oggi, giovedi 2 aprile, la giunta comunale di Paternò ha approvato la delibera “Emergenza Covid – 19 – Ordinanza Protezione Civile n° 658 del 29/03/2020 – Linee di indirizzo per l’...

Nella giornata di oggi, giovedi 2 aprile, la giunta comunale di Paternò ha approvato la delibera “Emergenza Covid – 19 – Ordinanza Protezione Civile n° 658 del 29/03/2020 – Linee di indirizzo per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare”.

La misura è destinata alle famiglie disagiate anche a causa dell’emergenza virus: «L’importo massimo sarà di 500 euro e sarà proporzionato al nucleo familiare e al reddito.

Così la delibera:

LA GIUNTA COMUNALE

delibera l’adozione dell’atto de quo con le seguenti statuizioni e per i motivi espressi in narrativa e qui da intendersi integralmente trascritti:

1) Prendere atto che le somme stanziate dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/04/2020 e destinate al Comune di Paternò sono pari ad €477.070,32 da destinare per l’acquisto dei “BUONO SPESA” per i nuclei familiari bisognosi esposti agli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19, nello specifico coloro che mostrano una condizione di indigenza economica derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività lavorativa con priorità ai nuclei familiari non beneficiari di alcuna forma di contrasto alla povertà (REI – RDC) e/o ammortizzatori sociali ( es. NASPI, Cassa integrazione ordinaria ed in deroga etc.) o di altre forme reddito;

2) Che per dare attuazione alla progettualità di che trattasi, l’accesso al beneficio economico dei cittadini residenti nel Comune di Paternò “Buonospesa” avvenga su richiesta da parte dei cittadini, sino alla concorrenza delle somme stanziate dall’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 pari ad € 477.070,32;

3) Stabilire che il valore del Buono Spesa è pari ad un massimo euro € 500,00 per ciascun nucleo familiare residente nel Comune di Paternò, per coloro i quali non abbiano alcun reddito anche a causa della momentanea cessazione della propria attività lavorativa causata dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid 19, in proporzione alla composizione del nucleo familiare con priorità ai nuclei familiari non beneficiari di alcuna forma di contrasto alla povertà (REI – RDC) e/o ammortizzatori sociali ( es. NASPI, Cassa integrazione ordinaria ed in deroga ect.) o di altre forme reddito:

Numero 1 beneficio al cittadino che vive da solo € 100,00

Per famiglie di 2 persone € 200,00

Per famiglie di 3 persone € 300,00

Per famiglie 4 persone € 400,00

Per famiglie con 5 o più persone € 500,00

Che il beneficio economico in argomento, buono-spesa, non può essere cumulabile, non cedibile, dunque nominativo, non essere commercializzabile, né convertibile in denaro, oltreché non essere utilizzabile per l’acquisto di alcolici, tabacchi, giochi e lotterie, ma utilizzabile solo per l’acquisto di generi di prima necessità e spendibile entro il termine fissato dallo stato per l’emergenza COVID-19;

4) I criteri per l’accesso al beneficio economico vengono così determinati:

a) utenti non percettori di reddito;

b) titolari di P.IVA ed attività commerciali e di servizio alla persona

soggette a difficoltà economica a seguito delle restrizioni ministeriali;

soggette a difficoltà economica a seguito delle restrizioni ministeriali; c)percettori di reddito di qualunque tipo inferiori ad € 600,00;

d)percettori di ammortizzatori sociali quali NASPI,RDC,CARTA REI non

superiori ad € 600,00;

superiori ad € 600,00; e) percettori di cassa integrazione inferiori a € 600,00;

Per ogni nucleo famigliare è possibile presentare un’unica domanda di accesso alla presente misura di contrasto alla povertà. Nel caso in cui il valore economico delle istanze dei richiedenti privi di qualsiasi forma di reddito o ammortizzatore sociale, superi le somme a disposizione dell’Ente, si procederà ad una decurtazione proporzionale degli importi sopra indicati.

Il termine per la presentazione della richiesta dei buoni spesa potrà avvenire fino al permanere dello stato di emergenza secondo quanto stabilito dai decreti dello stato e sino alla concorrenza delle somme stanziate dall’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 pari ad €477.070,32 .

Le domande verranno esaminate dai Servizi Sociali solo su base documentale mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 da parte dei richiedenti, attestante lo stato di necessità dovuto all’emergenza COVID-19;

Si rende noto ai cittadini che in relazione alla situazione socio-economica determinatasi per effetto della conseguenza dell’emergenza COVID 19, dando seguito all’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Protezione Civile, a partire dal 1° aprile sino al 30/04/2020 , possono presentare domanda per la concessione di buoni da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e generi di prima necessità, negli esercizi commerciale che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, prioritariamente ai cittadini più esposti agli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19, (nello specifico coloro che mostrano una condizione di contingente indigenza economica derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività lavorativa per l’emergenza Covid19)