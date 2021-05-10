PATERNÒ. ARRESTATO ESPONENTE DI SPICCO DEL CLAN “MORABITO”: DOVRÀ SCONTARE UNA PENA DI OLTRE 18 ANNI
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catania, hanno arrestato...
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catania, hanno arrestato il 51enne pregiudicato Antonino RAPISARDA, del posto.
L’uomo, promotore ed organizzatore del clan “Morabito”, attivo nel comune di Paternò e rappresentante l’articolazione locale del clan mafioso dei “Laudani” intesi “mussi ì ficurinia”, si trovava già agli arresti domiciliari per altra causa.
L’arrestato, che dovrà espiare la pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso ed associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, commessi nel comprensorio paternese dal 1994 al 2013, permane agli arresti domiciliari come è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria. (g/t)