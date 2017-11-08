95047

PATERNO': ATTO VANDALICO, SPEZZATO CROCIFISSO ALLA STATUA DI SAN GIOVANNI PAOLO II - FOTO

Atto vandalico probabilmente perpetrato durante la notte, è stato scoperto da alcuni cittadini della zona stamattina, quando hanno trovato spezzato il Crocifisso nella statua di San Giovanni Paolo col...

08 novembre 2017 14:30
Atto vandalico probabilmente perpetrato durante la notte, è stato scoperto da alcuni cittadini della zona stamattina, quando hanno trovato spezzato il Crocifisso nella statua di San Giovanni Paolo collocata davanti alla Chiesa SS Crocifisso.

Un gesto grave, e da condannare con decisione, sperando che se qualcuno abbia visto, o sappia qualcosa lo segnali subito alle Forze dell'ordine.

