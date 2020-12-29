PATERNO': AUMENTANO I POSITIVI E GLI OSPEDALIZZATI IN CITTA'
Arriva il bollettino della situazione Covid nella città di Paternò, fornito dall'amministrazione.
Rispetto ad ieri si segnala un leggero aumento, nel dettaglio l'ultimo aggiornamento in data odierna comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 271 (+2 nuovi casi rispetto al precedente bollettino ) di cui 18 (+2 ) ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 1551(+44) . I dati sono in continuo aggiornamento.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 29/12/2020 ORE 16:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 273 di cui 20 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 1551. I dati sono in continuo aggiornamento.