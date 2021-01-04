95047

PATERNO': AUMENTANO I POSITIVI IN CITTÀ'

Arriva dopo quattro giorni l'aggiornamento Covid-19 da parte dell'amministrazione sul Covid-19.Aumentano i casi di persone positivi al Coronavirus rispetto all'ultimo bollettino emesso in data 30 Dice...

04 gennaio 2021 12:22
Arriva dopo quattro giorni l'aggiornamento Covid-19 da parte dell'amministrazione sul Covid-19.

Aumentano i casi di persone positivi al Coronavirus rispetto all'ultimo bollettino emesso in data 30 Dicembre 2020.

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 328 (+64 rispetto al precedente aggiornamento) di cui 18 (-1) ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 1785 (+75) . I dati sono in continuo aggiornamento.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 04/01/2021 ORE 12:17

