PATERNO': AUMENTANO I POSITIVI IN CITTÀ'
Arriva dopo quattro giorni l'aggiornamento Covid-19 da parte dell'amministrazione sul Covid-19.Aumentano i casi di persone positivi al Coronavirus rispetto all'ultimo bollettino emesso in data 30 Dice...
I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 328 (+64 rispetto al precedente aggiornamento) di cui 18 (-1) ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 1785 (+75) . I dati sono in continuo aggiornamento.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 04/01/2021 ORE 12:17
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 328 di cui 18 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 1785. I dati sono in continuo aggiornamento.