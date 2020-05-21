PATERNO': AUTO A FUOCO, FIAMME DAL VANO MOTORE

I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti questa mattina, un quarto d’ora prima delle 8, in via A. De Amicis dove era stato segnalato l’incendio di un’autovettura.Le fiamme si s...

I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti questa mattina, un quarto d’ora prima delle 8, in via A. De Amicis dove era stato segnalato l’incendio di un’autovettura.

Le fiamme si sono sviluppate dal vano motore della vettura, una Fiat Punto, e sono state immediatamente spente dai pompieri.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che tutta la vettura venisse distrutta dalle fiamme divampate nel vano motore.

Sono in corso le verifiche di rito per cercare di risalire alla causa esatta che potrebbe aver scatenato l’incendio.

Per fortuna, i danni sono rimasti limitati a metà della vettura e nessuno è rimasto ferito.