95047

PATERNO': AUTO CONTRO ALBERO AL CORSO DEL POPOLO

FLASHIncidente questa mattina, intorno alle ore 11 al Corso del Popolo.Per cause da accertare, il guidatore di una Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un albero.Per f...

A cura di Redazione Redazione
29 maggio 2019 12:16
PATERNO': AUTO CONTRO ALBERO AL CORSO DEL POPOLO -
News
Condividi

FLASH

Incidente questa mattina, intorno alle ore 11 al Corso del Popolo.

Per cause da accertare, il guidatore di una Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un albero.

Per fortuna, secondo le prime informazioni, nessuna grave conseguenza per le persone, ma soltanto tanto spavento

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047