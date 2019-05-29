PATERNO': AUTO CONTRO ALBERO AL CORSO DEL POPOLO
A cura di Redazione
29 maggio 2019 12:16
FLASH
Incidente questa mattina, intorno alle ore 11 al Corso del Popolo.
Per cause da accertare, il guidatore di una Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un albero.
Per fortuna, secondo le prime informazioni, nessuna grave conseguenza per le persone, ma soltanto tanto spavento