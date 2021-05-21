PATERNO'– AUTO CONTRO UN MURO NELLA NOTTE: UN MORTO E UN FERITO GRAVE
Tragico incidente nella notte a Paternò, con il bilancio di un morto ed un ferito.
Un uomo 41 enne di nazionalità Rumena , ha perso la vita in nottata dopo il violento impatto contro un muro, lungo la via Giovanni Verga. La tragedia intorno alle 00.30.
Una Lancia Lybra , con a bordo due uomini, per cause in via d'accertamento ha sbandato andando a schiantarsi violentemente contro il muro, finendo la sua corso al centro della carreggiata. La parte anteriore dell’auto si è letteralmente accartocciata su se stessa..
All’arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’era più nulla da fare, immediatamente soccorso e trasferito in condizioni serie l'altro occupante del mezzo, non nota l'identità della vittima.
Non sono stati coinvolti altri veicoli nell'incidente
Sul posto, oltre agli operatori del 118, si è reso necessario l’intervento dei vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza il veicolo.
Per tutti i rilievi del caso e stabilire l'esatta dinamica, i Carabinieri di Paternò.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO