PATERNÒ: AUTO FUORI CONTROLLO, SI SCHIANTA CONTRO MURO

Incidente questa mattina, intorno alle 9.30, dove per causa in via d'accertamento, una Peugeot 307, guidata da un rumeno ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro la ring...

14 luglio 2019 10:41
Incidente questa mattina, intorno alle 9.30, dove per causa in via d'accertamento, una Peugeot 307, guidata da un rumeno ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro la ringhiera dell'ex palazzo dell Inam, finendo la sua corsa al centro della carreggiata.

Nel violento impatto, ha danneggiato un tubo del gas ed ha impattato contro un altra autovettura.

Miracolosamnete, in quel momento non transitava nessuno, le conseguenze potevano essere ben più gravi

Sul posto la Polizia Municipale di Paternò per i rilievi e l'azienda del gas per mettere in sicurezza la strada

 

