PATERNO' AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE
Un incendio si è registrato questa notte, poco dopo delle ore tre, in via Piemonte, non distante dall'ospedale.
A prendere fuoco una Mercedes classe A. Ad allertare i vigili del fuoco i residenti della zona.
Sul posto gli uomini del 115 del distaccamento di Paternò, tempestivamente intervenuti evitando che il fuoco si estendesse ad altre auto.
L'auto è andata del tutto distrutta.
Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia.
La matrice del rogo non è stata accertata, ma non si esclude il dolo.