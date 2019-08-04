95047

PATERNO' AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE

04 agosto 2019 09:14
Un incendio si è registrato questa notte, poco dopo delle ore tre, in via Piemonte, non distante dall'ospedale.

A prendere fuoco una Mercedes classe A. Ad allertare i vigili del fuoco i residenti della zona.

Sul posto gli uomini del 115 del distaccamento di Paternò, tempestivamente intervenuti evitando che il fuoco si estendesse ad altre auto.

L'auto è andata del tutto distrutta.

Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia.

La matrice del rogo non è stata accertata, ma non si esclude il dolo.

