PATERNO': AUTO IN FIAMME UN GUASTO LA CAUSA

Ancora auto in fiamme a Paternò, anche se stavolta l'incendio è stato dovuto ad un problema della vettura. L'episodio è avvenuto stanotte intorno alle due in viale de Platani .

La vettura, è andata a fuoco mentre camminava, con il guidatore che appena ha visto il fumo è subito sceso e ha dato l'allarme.

Allarmati anche i residenti della zona che hanno tempestato di chiamate il centralino dei vigili del fuoco .

Ad intervenire sul posto, I vigili del fuoco di Paternò, che sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero al altri veicoli.