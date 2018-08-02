PATERNO': AUTO IN FIAMME UN GUASTO LA CAUSA
A cura di Redazione
02 agosto 2018 18:33
Ancora auto in fiamme a Paternò, anche se stavolta l'incendio è stato dovuto ad un problema della vettura. L'episodio è avvenuto stanotte intorno alle due in viale de Platani .
La vettura, è andata a fuoco mentre camminava, con il guidatore che appena ha visto il fumo è subito sceso e ha dato l'allarme.
Allarmati anche i residenti della zona che hanno tempestato di chiamate il centralino dei vigili del fuoco .
Ad intervenire sul posto, I vigili del fuoco di Paternò, che sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero al altri veicoli.